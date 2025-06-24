«Боруссия» Д подпишет вратаря «Бохума» Древеса

«Боруссия» Дортмунд заключила контракт с вратарём Петером Древесом из «Бохума». Голкипер станет третьим выбором на позицию после Грегора Кобеля и Александера Майера-Шаде. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter). Соглашение с игроком рассчитано до 2027 года.

В прошедшем сезоне «Бохум» вылетел из Бундеслиги, заняв 18-е место в таблице немецкого чемпионата. 32-летний Петер Древес выходил на поле в 21 матче турнира, во время которых сделал 58 сейвов и пропустил 46 голов.

Напомним, в декабре 2024 года в матче между «Бохумом» и «Унионом» болельщик кинул зажигалку в голову немецкому вратарю, из-за чего игру пришлось остановить. После этого клубу из Берлина засчитали техническое поражение.