Ашраф Хакими — о КЧМ: усталость от концовки сезона чувствуется, но мы готовы идти до конца

Защитник французского «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о клубном чемпионате мира по футболу. По словам Хакими, игроки парижан чувствуют усталость от сезона-2024/2025, в котором он выиграли Лигу чемпионов, Кубок страны и чемпионат Франции.

«Мы знаем, что с каждым матчем будет всё труднее и труднее. Здесь много солнца, поля бывают сухими. Мы хорошо поработали в матчах группового этапа, но усталость от концовки сезона всё равно чувствуется. Тем не менее мы готовы идти до конца», — приводит слова Хакими RMC Sport.

«ПСЖ» набрал шесть очков в трёх матчах группы B и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ, где встретится с «Интер Майами», который стал вторым в квартете A.