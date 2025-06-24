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Ашраф Хакими — о КЧМ: усталость от концовки сезона чувствуется, но мы готовы идти до конца

Ашраф Хакими — о КЧМ: усталость от концовки сезона чувствуется, но мы готовы идти до конца
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Защитник французского «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о клубном чемпионате мира по футболу. По словам Хакими, игроки парижан чувствуют усталость от сезона-2024/2025, в котором он выиграли Лигу чемпионов, Кубок страны и чемпионат Франции.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что с каждым матчем будет всё труднее и труднее. Здесь много солнца, поля бывают сухими. Мы хорошо поработали в матчах группового этапа, но усталость от концовки сезона всё равно чувствуется. Тем не менее мы готовы идти до конца», — приводит слова Хакими RMC Sport.

«ПСЖ» набрал шесть очков в трёх матчах группы B и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ, где встретится с «Интер Майами», который стал вторым в квартете A.

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