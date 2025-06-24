«Сочи» объявил соперников по контрольным матчам в летнее межсезонье

Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» объявила, с кем сыграет южная команда по ходу летнего межсезонья. Так, соперниками сочинцев станут «Рубин» (6 июля) «Пари НН» (9 июля), «Балтика» (два матча 13 июля) и вторая команда «Сочи» (2 июля).

«Летние сборы — поехали. Готовимся к сезону на базе в Сочи и проводим серию контрольных матчей. Будет много практики, разные составы и финальная проверка перед стартом РПЛ. Время матчей уточним чуть позже. Полный газ», — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было публиковано в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Сочи» пробился в Российскую Премьер-Лигу, обыграв в стыковых матчах «Пари НН» (4:3 по сумме двух встреч). При этом нижегородцы также остались в РПЛ, заменив «Химки».