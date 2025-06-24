Дмитрий Булыкин: идеальный вариант для Сафонова — остаться в «ПСЖ»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. По словам Булыкина, российскому вратарю не стоит покидать парижский клуб в обозримом будущем. Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024-го.

«В уходе Сафонова из «ПСЖ» не всё зависит от Матвея. Если есть варианты ухода, я бы на его месте перешёл в клуб из АПЛ. Там на уровне зарплата и футбол. А Турция — это самый последний вариант для Сафонова. Но самый идеальный вариант для Матвея — остаться в «ПСЖ». Будем надеяться, что он останется и снова завоюет много трофеев», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.