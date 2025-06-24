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«Это стало удивлением». Фёдор Кудряшов рассказал о неудачной попытке вернуться в футбол

«Это стало удивлением». Фёдор Кудряшов рассказал о неудачной попытке вернуться в футбол
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Бывший российский защитник Фёдор Кудряшов рассказал о неудачной попытке вернуться в профессиональный футбол после завершения карьеры. Экс-игрок сборной России объявил, что прекращает карьеру 8 февраля 2024 года.

— Я предпринимал попытки вернуться в футбол. Зимой обращался в команды Первой лиги, чтобы взяли на просмотр. К сожалению, не получилось. Для меня это стало удивлением. Я ничего не требовал, просто попросил взять на просмотр. И если бы был конкурентоспособным, можно было поговорить о том, чтобы остаться там на полгода. Денис Бояринцев сразу согласился, но руководство «Ротора» отказало в просмотре. Я был в Турции, за меня не нужно было ничего платить, просто приезжал бы на тренировки, как Денис Глушаков в «Енисей».

— А чем мотивировали отказ? Возраст, год вне футбола?
— Да, возраст. Но я предлагал вариант: если по итогам просмотра подпишем контракт и я вдруг получу травму, то зарплату мне платить не нужно, лечение я тоже готов был оплатить за свой счёт. То есть все риски для клуба я снизил максимально, взяв их на себя. Я хотел вернуться в футбол и ещё поиграть.

— Другие клубы?
— Их представители не отвечали на звонки и сообщения. Не скажу, что есть разочарование, просто когда ты играешь, ты кому‑то нужен, стоит завершить карьеру и про тебя забывают. Нужно всегда оставаться людьми, сохранять свои человеческие качества. Мир футбола маленький и тесный, уверен, такое отношение вернётся сторицей, — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Последним клубом 38-летнего Кудряшова был «Факел», в который он перешёл из турецкого «Антальяспора» летом 2023 года. В своём последнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах воронежского клуба во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В течение карьеры Кудряшов выступал за московский «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Сочи», «Рубин», «Томь», «Краснодар», «Истанбул Башакшехир» и другие команды. В составе основной сборной России Кудряшов сыграл 48 матчей и забил один гол.

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