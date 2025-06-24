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Булыкин: клубы слишком завышают зарплаты — страдает весь российский футбол

Булыкин: клубы слишком завышают зарплаты — страдает весь российский футбол
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Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что клубы Российской Премьер-Лиги чрезмерно завышают зарплаты игрокам.

«Никто не скажет, кому нужнее Сергеев: «Динамо» или «Спартаку». У нас есть такая практика, что клубы перебивают цену трансфера и слишком завышают зарплаты. Из-за этого страдает весь российский футбол и игроки. Если бы в клубах были футбольные люди, они бы поступили по-другому, чтобы футболист был мотивирован и всё было хорошо. Если так вкладываются в Сергеева, он перейдёт туда, где больше зарплата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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