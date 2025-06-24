Антон Шунин: у «Динамо» есть все шансы достичь самых высоких результатов с Карпиным

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин считает, что бело-голубые могут достичь хороших результатов под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. По словам Шунина, Карпин является сильным специалистом.

— Что думаешь по поводу назначения Карпина в «Динамо»?

— Это очень сильный тренер. Я был в сборной при Карпине, понимаю его требования. Думаю, «Динамо» ждёт такой же стиль. При нём команда будет играть в атакующий комбинационный футбол, много держать мяч — с футболистами хорошего уровня у «Динамо» есть все шансы достичь самых высоких результатов, — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Напомним, ранее Карпин возглавлял «Ростов». С 2021 года он также работает главным тренером сборной России по футболу. Прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив в матче 30-го тура «Краснодару» со счётом 0:3. Чемпионом страны стали чёрно-зелёные, в тройке лидеров оказались «Зенит» и ЦСКА.