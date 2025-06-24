Божович высказался о дебютном сезоне тренера Биджиева в РПЛ, упомянув Анчелотти

Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович высказался о главном тренере махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиева.

— Биджиев с махачкалинским «Динамо» не удивил?

— Не удивил. Мы знакомы ещё с Перми. Когда я был тренером «Амкара», Биджиев занимал пост спортивного директора. Я уже тогда видел у него хороший тренерский потенциал.

— Не поздновато он вышел на первые роли?

— Почему поздно? Анчелотти возглавил сборную Бразилии в 66 лет, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков после 30 матчей.