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«Здорово прибавили в питании». Мелкадзе рассказал об условиях «Ахмата» на сборах

«Здорово прибавили в питании». Мелкадзе рассказал об условиях «Ахмата» на сборах
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Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

— Не зря говорят, что первый сбор – всегда трудный. Ведь много внимания сейчас уделяется физической подготовке, что не так легко даётся.

— Как бы оценил условия для команды на сборах?
— Отличные. Здорово прибавили в питании, к слову. Поле – идеальное, очень приятно на нём работать. Есть все условия, чтобы решать задачи, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба на своей странице в VK.

В минувшем сезоне «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей екатеринбургский «Урал». После первой стыковой игры команду покинул главный тренер Сергей Ташуев. Позднее «Ахмат» возглавил Александр Сторожук, который ранее работал в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».

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