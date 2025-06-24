В матче с «ПСЖ» Месси впервые в карьере сыграет с одной из своих бывших команд
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Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу между «ПСЖ» и «Интер Майами» станет первым для нападающего американской команды Лионеля Месси с бывшей командой. Об этом сообщает журналист Уилл Джинс в социальной сети X. Звёздный аргентинский футболист выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, 38-летний Месси является воспитанником каталонской «Барселоны», в составе которой аргентинский нападающий выиграл несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
К «Интер Майами» Лионель присоединился летом 2023 года. Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира — 2022.
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