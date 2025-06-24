Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Окленд Сити — Бока Хуниорс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В матче с «ПСЖ» Месси впервые в карьере сыграет с одной из своих бывших команд

В матче с «ПСЖ» Месси впервые в карьере сыграет с одной из своих бывших команд
Комментарии

Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу между «ПСЖ» и «Интер Майами» станет первым для нападающего американской команды Лионеля Месси с бывшей командой. Об этом сообщает журналист Уилл Джинс в социальной сети X. Звёздный аргентинский футболист выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 38-летний Месси является воспитанником каталонской «Барселоны», в составе которой аргентинский нападающий выиграл несколько крупных трофеев, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

К «Интер Майами» Лионель присоединился летом 2023 года. Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира — 2022.

Материалы по теме
Команды Лионеля Месси вышли из группы во всех 33 случаях с учётом всех клубов и сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android