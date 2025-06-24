Миодраг Божович не исключил возвращение в Россию. У него уже было семь клубов РПЛ

Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович не исключил вариант возвращения в Россию.

— Допускаете, что у вас ещё будет восьмой клуб в России?

— Допускаю, почему нет? Разговоров пока не было, а желание есть. У меня остались добрые воспоминания о стране. Посмотрим, что будет, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее Божович работал в «Ростове», «Амкаре», московском «Динамо», «Локомотиве», тульском «Арсенале», самарских «Крыльях Советов» и в ФК «Москва». Последним местом работы Божовича стал иранский «Эстегляль», он покинул клуб в 2025 году.