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ЦСКА объявил о продлении контракта с Миланом Гаичем

ЦСКА объявил о продлении контракта с Миланом Гаичем
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ПФК ЦСКА на официальном сайте сообщил о пролонгации контракта с Миланом Гаичем. Стороны подписали новый контракт до конца сезона-2026/2027.

«Желаем Милану новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — написала пресс-служба армейцев.

Напомним, Милан Гаич выступает за армейскую команду с 2022 года. За это время он провёл 112 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. В составе красно-синих Гаич дважды побеждал в Фонбет Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги.

В минувшем сезоне ЦСКА выиграл Кубок и занял третье место в чемпионате страны.

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