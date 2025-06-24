Адвокат Добровинский — о деле Соболева: органы будут ждать, когда кто‑то кого‑то сдаст

Известный адвокат Александр Добровинский высказался об уголовном деле владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова за попытку дачи взятки судье.

«Мы подали апелляционную жалобу в суд. Думаю, что это дело может затянуться надолго. Правоохранительные органы будут тянуть до последнего, поскольку дела как такового нет, им из двух сидящих в СИЗО и одного человека, находящегося под домашним арестом, нужно выбить показания. Грубо говоря, будут ждать, когда кто‑то кого‑то сдаст. Но все трое не виноваты и не реагируют эмоционально на всё это. Думаю, что никаких показаний они не дадут — и правильно сделают», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко адвокат Александр Добровинский.