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Мелкадзе: так понимаю, что при Сторожуке «Ахмат» будет играть в организованный беспорядок

Мелкадзе: так понимаю, что при Сторожуке «Ахмат» будет играть в организованный беспорядок
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Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал о тренировках под руководством нового главного тренера команды Александра Сторожука.

— Привыкаете к требованиям нового тренерского штаба?
— Привыкаем. Многое мне, в принципе, знакомо, поэтому было легко адаптироваться под требования нового штаба.

— У игроков уже есть понимание того, в какой футбол будет играть команда при Александре Сторожуке?
— Я так понимаю, что играть будем в организованный беспорядок (смеётся). Делаем акцент на тотальном контроле мяча, контрпрессинге и полном давлении на соперника на чужой половине поля, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба на своей странице в VK.

В минувшем сезоне «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей екатеринбургский «Урал». После первой стыковой игры команду покинул главный тренер Сергей Ташуев. Позднее «Ахмат» возглавил Александр Сторожук, который ранее работал в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».

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