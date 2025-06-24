Мелкадзе: так понимаю, что при Сторожуке «Ахмат» будет играть в организованный беспорядок

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал о тренировках под руководством нового главного тренера команды Александра Сторожука.

— Привыкаете к требованиям нового тренерского штаба?

— Привыкаем. Многое мне, в принципе, знакомо, поэтому было легко адаптироваться под требования нового штаба.

— У игроков уже есть понимание того, в какой футбол будет играть команда при Александре Сторожуке?

— Я так понимаю, что играть будем в организованный беспорядок (смеётся). Делаем акцент на тотальном контроле мяча, контрпрессинге и полном давлении на соперника на чужой половине поля, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба на своей странице в VK.

В минувшем сезоне «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей екатеринбургский «Урал». После первой стыковой игры команду покинул главный тренер Сергей Ташуев. Позднее «Ахмат» возглавил Александр Сторожук, который ранее работал в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».