Миодраг Божович: я узнал в Иране много хороших людей — очень жалко этот народ

Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович высказался об обострившихся боевых действиях в Иране, где до недавного времени он работал.

«Ещё когда я работал в Иране, ходили слухи, что будут удары. Мне кажется, они ещё раньше собирались атаковать.

Американцы вместе с Израилем делают плохие вещи. Получается, что если ты сильнее, то можешь поступать как хочешь. Почему они это делают? Зачем атакуют независимую страну? Очень много вопросов. Я узнал в Иране много хороших людей, мне очень жалко этот народ», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.