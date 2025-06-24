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«Фенербахче» договорился с Санчо о контракте

«Фенербахче» договорился с Санчо о контракте
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Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо принял предложение о контракте от «Фенербахче», о чём сообщает издание Sabah Spor. Англичанин будет зарабатывать € 10 млн в год. Турецкий клуб, ещё не вступивший в переговоры с «Ман Юнайтед», надеется на успешное завершение сделки.

Клуб из Манчестера также заинтересован в продаже Санчо, чья зарплата в € 12 млн утяжеляет финансовую ведомость клуба. Ранее появлялась информация, что с игроком ведут переговоры «Наполи» и «Ювентус».

Прошедший сезон вингер провёл в аренде в «Челси». Санчо поучаствовал в победе в Лиге конференций, забив два гола и отдав пять результативных передач в турнире, и вышел с командой в Лигу чемпионов. Несмотря на это, лондонцы решили не выкупать игрока.

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