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Тимур Лепсая заявил, что Барко не против уйти из «Спартака» во «Фламенго»

Тимур Лепсая заявил, что Барко не против уйти из «Спартака» во «Фламенго»
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Футбольный функционер Тимур Лепсая заявил, что аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко не против перейти в бразильский «Фламенго». Ранее сообщалось об интересе южноамериканцев к игроку красно-белых.

«Фламенго», один из лидеров бразильского футбола, самый богатый бразильский клуб, активно им интересуется и контактирует с его агентом, и насколько я знаю, что Барко сам говорил, что он готов рассмотреть такое предложение — это факт. Он не против общения в этом направлении», — сказал Лепсая в выпуске программы «О, футбол!».

Барко подписал контракт со «Спартаком» летом 2024 года. С тех пор он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и сделав девять результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 14 млн. Кроме «Спартака» и «Индепендьенте», Барко в своей профессиональной карьере выступал за аргентинский «Ривер Плейт» и «Атланту Юнайтед» из США.

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