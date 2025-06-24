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Антон Шунин рассказал, почему не перешёл в «Зенит» из «Динамо»

Антон Шунин рассказал, почему не перешёл в «Зенит» из «Динамо»
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Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, почему не перешёл из столичного клуба в «Зенит», отвечая на вопрос об отсутствии выигранных трофеев. Шунин отметил, что всегда мечтал стать чемпионом России в составе «Динамо».

«У меня было несколько возможностей уйти в тот же «Зенит», в котором я за всю карьеру по-любому бы завоевал трофей. Я не сделал этого, потому что всегда любил свой клуб. Когда я был молодым, мне и «Локомотив» предлагал зарплату, которая была во много раз больше моей. Но для меня не важны были деньги и финансы. Я хотел стать чемпионом с клубом, который меня воспитал, и каждый раз думал, что у меня ещё достаточно времени для этого», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Антон Шунин ушёл из московского «Динамо» летом 2024 года в качестве свободного агента. Вратарь защищал цвета команды с 2007 по 2024 год. Прошлым летом в СМИ сообщалось, что «Динамо» намерено предложить Шунину административную роль в клубе. Футболист хотел продолжить игровую карьеру, но с июля прошлого года оставался без клуба.

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