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Серхио Агуэро отреагировал на вылет «Атлетико» с клубного чемпионата мира

Серхио Агуэро отреагировал на вылет «Атлетико» с клубного чемпионата мира
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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о вылете испанской команды из клубного чемпионата мира. Подопечные Диего Симеоне заняли третье место в группе А и покинули турнир.

«Атлетико» не повезло, потому что в итоге они выиграли два матча. Однако этого не хватило из-за разницы мячей. Но что ж, думаю, такое случается. Они заканчивают длинный сезон. Как всегда, я желаю им всего наилучшего, потому что я играл там. Надеюсь, следующий сезон сложится для них лучше», — приводит слова Агуэро Atletico Universal.

«Атлетико» набрал шесть очков, расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.

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