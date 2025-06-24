«Из-за погоды невозможно провести тренировку». Тренер «Челси» Мареска о жаре в США

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска пожаловался на погодные условия в США, которые мешают командам готовиться к матчам клубного чемпионата мира. Итальянский специалист отметил, что из-за жары нет возможности тренироваться.

«Из-за погоды практически невозможно провести полноценную тренировку. Мы стараемся экономить силы перед игрой. Утренняя тренировка была очень короткой, просто готовимся к завтрашнему дню, вот и всё. Не более того. В таких условиях нелегко, но завтра мы выложимся по полной, чтобы пройти в следующий этап соревнований», – приводит слова Марески ESPN.

«Челси» предстоит сыграть с тунисским «Эсперансом» 25 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. По прогнозу, температура в тот день будет подниматься до +36 градусов Цельсия. Департамент здравоохранения города объявил чрезвычайное положение из-за жары.