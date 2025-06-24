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Адвокат акционера «Торпедо»: эта ситуация мне напоминает сериал «Бандитский Петербург»

Адвокат акционера «Торпедо»: эта ситуация мне напоминает сериал «Бандитский Петербург»
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Известный адвокат Александр Добровинский высказался о показаниях арбитра Максима Перезвы по уголовному делу владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова за попытку дачи взятки судье.

«Я ознакомился с допросом арбитра Максима Перезвы, который проводили правоохранительные органы, и вот, что меня удивило: в допросе нет ни одного упоминания функционера, которого обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

В нём нет ни одного упоминания Соболева, он никогда с ним не общался, не разговаривал и не видел. При этом этот же арбитр очень часто судит «Торпедо». Он что, специалист по этому клубу? Поэтому я пока, вообще, не вижу, что связывает Соболева с этим делом. Тут нет ничего, только какие‑то догадки. Но зато у него есть дорогущий стадион и клуб. И вот эта ситуация мне напоминает сериал «Бандитский Петербург», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко адвокат Александр Добровинский.

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