Роман Шаронов высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»

Бывший российский футболист Роман Шаронов высказался о возможном уходе голкипера Матвея Сафонова из «ПСЖ». Ранее появилась информация, что к российскому вратарю проявляют интерес клубы из АПЛ и Турции.

«Только Матвею Сафонову решать, нужно ли уходить из «ПСЖ» или нет. Каждый игрок решает сам, потому что готового рецепта нет, но Матвею надо играть. При этом неизвестно, что будет через год. Есть много факторов: может, он считает, что готов составлять конкуренцию Доннарумме, или же ему не хватает игровой практики. Также много зависит от семьи, и в какой чемпионат переходить. Если среди вариантов есть «Борнмут», понятно, что у Матвея АПЛ в приоритете, чем «Галатасарай», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Роман Шаронов в своём телеграм-канале разобрал слова Валерия Георгиевича Карпина по поводу ошибки Матвея Сафонова в товарищеском матче со сборной Нигерии.