«Для меня это дико». Орещук — о влиянии агента Станковича на селекцию «Спартака»

Бывший российский футболист, ныне агент Роман Орещук высказался о том, что некоторые трансферные вопросы «Спартака» решает агент главного тренера команды Деяна Станковича. В частности, Орещук отметил, что на переговоры с «Торино» по поводу хавбека Ивана Илича летал не спортивный директор «Спартака», а агент Станковича.

«Я не понимал и не понимаю, когда в том году в «Торино» за Иличем полетел не Кахигао, а агент Станковича. Для меня это было дико, а зачем тогда нужен спортивный директор, если есть агент у главного тренера, который может выполнять его работу?» — сказал Орещук в новом выпуске программы «О, футбол!».