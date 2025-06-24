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«Артём поздравил — и мамочка разродилась». В Минспорта рассказали историю с участием Дзюбы

«Артём поздравил — и мамочка разродилась». В Минспорта рассказали историю с участием Дзюбы
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал трогательную историю с участием нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы. По словам Дегтярёва, форвард «Акрона» поздравил с предстоящим пополнением многодетную мать и болельщицу команды, после чего она успешно родила.

«Дзюба — прекрасный футболист. Я как-то попросил его поздравить мамочку в Тольятти. Женщина обратилась ко мне во время личного приёма, вот фанатеет она от Дзюбы — и всё. И Артём откликнулся. Он поздравил — и она успешно разродилась. Многодетная мама. Могу сказать, что Артём Дзюба – человек с большим сердцем. Молодец!» — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. За этот период форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и сделал семь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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