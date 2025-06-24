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Шаронов порассуждал о словах министра спорта РФ, что молодым игрокам нужно больше практики

Шаронов порассуждал о словах министра спорта РФ, что молодым игрокам нужно больше практики
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Известный российский экс-футболист Роман Шаронов отреагировал на мнение министра спорта России Михаила Дегтярёва о том, что молодым футболистам нужно давать больше игровой практики.

— Недавно министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что молодым футболистам нужно давать больше практики. Согласны с ним?
— В последнее время появляются российские футболисты, но их очень мало. Батраков и Кисляк — пример того, что у нас есть талантливые ребята. Сейчас такое время, что мы не выступаем в еврокубках, поэтому это хороший момент, чтобы доверять больше русским. Но причина не в этом, а главная причина в том, что все руководители детских школ и академий ставят задачу перед тренером — занять определённое место в турнирной таблице, хотя говорят, что мы за развитие молодёжи! Когда это прекратится, появятся сильные российские игроки.

Как тренер может развивать игроков, если с него спрашивают за место, а не за количество подготовленных футболистов? На данный момент в РПЛ легионеры не самого высокого уровня, но средний уровень футбола нужно поддерживать. Однако этот баланс нужно пополнять именно молодыми игроками в данный период, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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