«Я люблю футбол за игру, а не за деньги». Мхитарян — о мыслях про завершение карьеры

Полузащитник «Интера» Генрик Мхитарян высказался о том, как планирует завершить карьеру. Армянский футболист подчеркнул, что будет играть только на самом высоком уровне.

«Я не хочу завершить карьеру, а затем сожалеть, что сделал это слишком рано. После «Интера» завершу карьеру. Я не хочу снижать свой уровень. Я не вернусь в Армению. Такие страны, как Саудовская Аравия, меня тоже не интересуют. При всём моём уважении я люблю футбол за саму игру, а не за деньги. Каждое утро я просыпаюсь с желанием тренироваться и показать, на что я способен», – приводит слова Мхитаряна армянский журналист Грач Хачатрян в социальной сети X.

В прошедшем сезоне Мхитарян выходил за «Интер» в 49 официальных матчах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.