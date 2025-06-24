Функционер Лепсая объяснил, почему срываются трансферы «Зенита»

Футбольный функционер Тимур Лепсая порассуждал на тему того, из-за чего у «Зенита» регулярно срываются трансферы. Он считает, что всему виной отсутствие спортивного директора.

«Мне кажется, это отсутствие спортивного директора, человека, который действительно глубоко понимает рынок. Делегировать всё главному тренеру, я не уверен, что это так происходит в «Зените», но тот, кто физически ведёт сделки, ведёт переговоры, явно не дорабатывает. То, что Салазара невозможно будет купить, было понятно до того, как он приехал. Да, они надеялись, что по ходу пьесы этот вопрос будет решён, но это точно было невозможно сделать. Я просто очень хорошо знаком с его агентом», — сказал Лепсая в выпуске программы «О, футбол!».