Юрист Князев объяснил, что будет с делом владельца «Торпедо» в случае непризнания вины

Юрист Андрей Князев высказался об уголовном деле владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова за попытку дачи взятки судье.

«Апелляция в деле Соболева означает, что обжалуют решение о взятии под стражу. Пишут так: «Оно незаконное и неправильное. Он москвич и имеет детей на иждивении. Пожалуйста, отмените это решение». Вот что такое апелляция в данном случае. Каждое решение суда можно обжаловать. Дальше будут продления сроков содержания под стражей, продления самого срока расследования уголовного дела. Это часто делается через суд. Если ты не согласен, обязанность адвокатов — обжаловать решения.

Это не значит, что его в скором времени выпустят. Про вину ещё никто не говорит. Говорят только о том, насколько целесообразно взятие под стражу. Это ненасильственное преступление — не всех по такой статье держат под замком. Думаю, это дело будет долгим», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.