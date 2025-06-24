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Мелкадзе высказался о конкуренции в «Ахмате» после прихода новых атакующих игроков

Мелкадзе высказался о конкуренции в «Ахмате» после прихода новых атакующих игроков
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Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о конкуренции за место в составе после прихода в команду новых атакующих футболистов — Брайана Мансильи, Абубакара Гаджиева и Эгаша Касинтуры.

— Чувствуешь ли сейчас конкуренцию на своей позиции после прошлого сезона?
— Конечно. И это хорошо в любой команде. Прибыли хорошие игроки из махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга». Будем конкурировать и вместе добиваться поставленных целей, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба на своей странице в VK.

В минувшем сезоне «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей екатеринбургский «Урал». После первой стыковой игры команду покинул главный тренер Сергей Ташуев. Позднее «Ахмат» возглавил Александр Сторожук, который ранее работал в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».

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