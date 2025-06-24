Орещук — о предложенном «Зениту» спортивном директоре: сказали, что не наш уровень

Футбольный функционер Роман Орещук рассказал о кандидатуре спортивного директора, которую предлагали «Зениту». Это был немецкий специалист Тим Штайдтен, ранее работавший в леверкузенском «Байере» и лондонском «Вест Хэме». «Зенит» отказался от этого функционера, ссылаясь на его уровень.

«Зениту» был предложен Тим Штайдтен, спортивный директор «Байера», в этом году он был в «Вест Хэме», они сказали, что это немножко не наш уровень. Я тогда был удивлён, какой же тогда ваш уровень, если человек, который строил «Байер» Леверкузен 12 лет, — это не ваш уровень...» — сказал Роман Орещук в новом выпуске программы «О, футбол!».