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Орещук — о предложенном «Зениту» спортивном директоре: сказали, что не наш уровень

Орещук — о предложенном «Зениту» спортивном директоре: сказали, что не наш уровень
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Футбольный функционер Роман Орещук рассказал о кандидатуре спортивного директора, которую предлагали «Зениту». Это был немецкий специалист Тим Штайдтен, ранее работавший в леверкузенском «Байере» и лондонском «Вест Хэме». «Зенит» отказался от этого функционера, ссылаясь на его уровень.

«Зениту» был предложен Тим Штайдтен, спортивный директор «Байера», в этом году он был в «Вест Хэме», они сказали, что это немножко не наш уровень. Я тогда был удивлён, какой же тогда ваш уровень, если человек, который строил «Байер» Леверкузен 12 лет, — это не ваш уровень...» — сказал Роман Орещук в новом выпуске программы «О, футбол!».

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