Стало известно, когда Александр Головин приступит к предсезонной подготовке в «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, когда российский хавбек приступит к предсезонной подготовке в составе монегасков.

«Саша прибудет в расположение «Монако» 28 июня, в этот день первая тренировка, сбор команды. Отпуск он провёл очень хорошо, набрался сил и положительных эмоций. С нетерпением ждёт предсезонной подготовки», — приводит слова Клюева ТАСС.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний Александр Головин провёл 19 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов. «Монако» стал бронзовым призёром Лиги 1.