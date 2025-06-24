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Тимур Лепсая выразил сомнения, что Жерсон перейдёт в «Зенит»

Тимур Лепсая выразил сомнения, что Жерсон перейдёт в «Зенит»
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Футбольный функционер Тимур Лепсая поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона в «Зенит».

«Я сомневаюсь в этом. Насколько я знаю, «Фламенго» настаивает на том, что он может быть продан только по пункту в контракте, который равен 25 млн, которые могут быть выплачены в течение 48 часов после заключения контракта, если «Зенит» сделает это и насыплет ему ещё прилично денег, тогда да, но насколько я понимаю, они не готовы», — сказал Лепсая в выпуске программы «О, футбол!».

Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые заплатят красно-чёрным € 25 млн в виде отступных за 28-летнего полузащитника. Подчёркивалось, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн, а контракт будет рассчитан на пять лет.

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