«Ямаль лучше молодого Месси». Ван Боммел сравнил Ламина и Лионеля

Известный нидерландский экс-футболист Марк ван Боммел сравнил легенду «Барселоны» Лионеля Месси и нынешнюю молодую звезду сине-гранатовых Ламина Ямаля.

«Месси играл меньше в начале своей карьеры, чем Ямаль сейчас. Так что да, Ламин лучше Лионеля, если сравнивать их в молодом возрасте.

Но сложно продержаться [на вершине] 20 лет, как Лео. Если Ямаль хочет догнать его по статистике, ему нужно ещё 500 голов! И даже этого может не хватить», — приводит слова ван Боммела Calciomercato.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.