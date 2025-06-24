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Матео Кассьерра готов покинуть «Зенит», он открыт к предложениям

Матео Кассьерра готов покинуть «Зенит», он открыт к предложениям
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассматривает возможность смены клубной прописки. Он может покинуть санкт-петербургский клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Уриэль Югт на своей странице в социальной сети X.

Согласно сведениям источника, Кассьерра готов выслушать предложения от других клубов, игрок открыт к переговорам.

Действующий контракт Матео Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2024/2025 Кассьерра провёл за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах. На счету колумбийского форварда 12 забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кассьерры в € 10 млн.

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