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Таранов: индивидуально Садулаев неплохой игрок, он способен укрепить линию атаки ЦСКА

Таранов: индивидуально Садулаев неплохой игрок, он способен укрепить линию атаки ЦСКА
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Российский экс-футболист Иван Таранов отреагировал на слухи о возможном переходе Лечи Садулаева из «Ахмата» в московский ПФК ЦСКА.

«Садулаев — футболист, который всю свою карьеру провёл в одной команде. Поэтому переход в ЦСКА станет вызовом и большой перспективой для него. Мне кажется, что Лечи может влиться в состав армейцев, потому что это игрок сборной России и индивидуально очень неплохой футболист. На фоне той атаки, которая есть в ЦСКА, он способен укрепить эту линию. Садулаев принял правильное решение, если действительно отказался от перехода в «Зенит» из-за малого количества игрового времени», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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