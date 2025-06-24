«Севилья» интересуется нападающим «Зенита» — источник

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Испании. В услугах игрока заинтересована «Севилья», сообщает журналист Уриэль Югт на своей странице в социальных сетях.

«Севилья» уже сделала запрос по условиям потенциального трансфера. Также представители испанского клуба уже контактировали с игроком. Ранее сообщалось, что Матео готов рассмотреть предложения и покинуть «Зенит».

Действующий контракт Матео Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2024/2025 Кассьерра провёл за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах. На счету колумбийского форварда 12 забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кассьерры в € 10 млн.