17-летний форвард «Милана» Камарда близок к переходу в «Лечче» — Романо

Итальянский «Лечче» завершает сделку по подписанию 17-летнего нападающего «Милана» Франческо Камарды, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, форвард перейдёт в «Лечче» на правах аренды с правом выкупа. Отмечается, что в соглашении будет прописана опция обратного выкупа для «Милана», чтобы сохранить контроль над талантливым футболистом.

Камарда стал самым молодым игроком, когда-либо появлявшимся на поле в Серии А (15 лет 260 дней). Всего за основную команду «Милана» Франческо провёл 16 матчей, результативными действиями нападающий пока не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость € 10 млн.