Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Эсперанс Тунис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл рабочую встречу с Алексеем Миллером

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл рабочую встречу с Алексеем Миллером
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила, что главный тренер команды Сергей Семак провёл рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. «Газпром» — спонсор «Зенита».

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака. Главными темами встречи стали подготовка к новому футбольному сезону и стоящие перед командой задачи в чемпионате и Кубке России», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом стал «Краснодар», тройку лидеров замкнул ЦСКА. С 2018 по 2024 год РПЛ неизменно выигрывали сине-бело-голубые. Сезон-2024/2025 стал единственным для Сергея Семака, когда «Зениту» под его руководством не удалось стать чемпионом России.

Материалы по теме
В «Зените» прокомментировали информацию об уходе Глушенкова на фоне конфликта с Семаком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android