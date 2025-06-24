Альба — о матче с «ПСЖ»: почему бы не помечтать о том, чтобы победить чемпионов Европы?

Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о предстоящем матче с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира. Американский клуб вышел в плей-офф турнира, заняв второе место в группе А.

«Я горжусь этой командой, и теперь нам предстоит сразиться с такой топ-командой, как «ПСЖ». Для меня это здорово, они играют в лучший футбол в Европе, и, конечно, это будет очень сложная игра, но мы будем бороться. И почему бы не помечтать о том, чтобы победить чемпионов Европы? Это будет очень сложно. Мы знаем качество всех их игроков, и для меня Луис Энрике — лучший тренер в мире. Я очень хорошо его знаю.

Это футбол, он длится 90 минут или больше, так почему бы не помечтать? Сегодня они играют в лучший футбол. Они очень разносторонние, с очень хорошими игроками глубины и парнями в центре, которые владеют мячом. На мой взгляд, они наиболее целостны. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти», — приводит слова Альбы RMC Sport.

На данный момент участие в 1/8 финала турнира себе обеспечили «Фламенго», «Палмейрас» и «Ботафого» из Бразилии, «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия) и «Интер Майами» (США).