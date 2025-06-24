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«Все побеждают в первый раз». В «Динамо» высказались об отсутствии трофеев у Карпина

«Все побеждают в первый раз». В «Динамо» высказались об отсутствии трофеев у Карпина
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о новом главном тренере команды Валерии Карпине. Функционер полагает, что Карпин добьётся успеха с бело-голубыми, а отсутствие трофеев у тренера не считает проблемой.

«Думаю, что всё должно у Карпина в «Динамо» получиться. А кто говорит про золото… Ну, ведь все тренеры когда-то побеждают первый раз», — приводит слова Степашина «Спорт-экспресс».

О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено в пятницу, 13 июня. Ранее Карпин возглавлял «Ростов». С 2021 года он также работает главным тренером сборной России по футболу. Прошлый сезон «Динамо» завершило на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив в матче 30-го тура «Краснодару» со счётом 0:3. Чемпионом страны стали чёрно-зелёные, в тройке лидеров оказались «Зенит» и ЦСКА.

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