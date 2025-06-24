Синицын считает, что «ПСЖ» будет рассматривать аренду Матвея Сафонова летом

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть французский клуб в это трансферное окно. По словам Синицына, руководство парижан рассмотрит вариант с арендой российского голкипера. Сафонов ранее выступал за «Краснодар».

«Матвей знает обстановку и что происходит внутри «ПСЖ». Если ситуация складывается так, что его подталкивают к уходу из клуба, надо идти и играть. Только возникает вопрос — куда? Самое главное – не ошибиться с выбором нового клуба. «Галатасарай» собирает вполне боеспособную команду благодаря трансферам, а также будет выступать в Лиге чемпионов. Много моментов и нюансов. Нужно всё продумать. Если Матвея всё устроит и он будет первым номером, такой уход станет логичным. У него есть своя голова на плечах. Я уверен, что он примет правильное решение.

Думаю, «ПСЖ» будет рассматривать аренду, которая устроит всех. Клуб отдаст своего вратаря, который станет играть в команде Лиги чемпионов и получать опыт. Это вполне возможно. Я пока с Матвеем не разговаривал на эту тему», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.