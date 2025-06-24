«Зенит» нужно оставить в покое». Станислав Черчесов — о конкуренции в РПЛ

Бывший главный тренер «Амкара», «Спартака» и московского «Динамо» Станислав Черчесов высказался о возросшем уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге. По мнению Черчесова, «Зенит» проиграл чемпионский титул в прошлом сезоне как раз из-за того, что другие клубы высшего российского дивизиона стали сильнее.

«Во-первых, «Зенит» нужно немного оставить в покое, потому что мы видим, какая конкурентная среда. Поэтому никто и ничего не будет дарить, как и не дарил «Зениту» шесть лет, они сами добивались. Пожелаю Сергею Богдановичу Семаку, чтобы в этом сезоне команда была более целеустремлённой. Конкуренция растёт, команды усиливаются», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Чемпионат России сезона-2024/2025 выиграл «Краснодар». «Зенит» стал вторым, тройку лидеров замкнул ЦСКА. С 2018 по 2024 год сине-бело-голубые неизменно становились чемпионами страны.