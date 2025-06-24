«Осер» отклонил предложение «Краснодара» по Перрену, «быки» предлагали € 3 млн — L'Equipe

Французский футбольный клуб «Осер» отклонил предложение «Краснодара» по трансферу полузащитника Гаэтана Перрена, сообщает L'Equipe.

По информации источника, «быки» хотели приобрести 29-летнего французского футболиста за € 3 млн. Сообщается, что ранее Перрен отклонил предложение о продлении контракта с нынешним клубом. Переговоры между сторонами продолжаются.

В минувшем сезоне Перрен принял участие в 35 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач. Нынешнее соглашение игрока с «Осером» рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 8 млн.