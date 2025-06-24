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Стал известен игрок «Манчестер Юнайтед», уговаривающий Мбемо перейти в клуб

Стал известен игрок «Манчестер Юнайтед», уговаривающий Мбемо перейти в клуб
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана общался с нападающим «Брентфорда» Брайаном Мбемо с целью уговорить его перейти в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, голкипер манкунианцев сообщил партнёру по сборной Камеруна, что было бы здорово, если в следующем сезоне они вместе выступали бы в составе «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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