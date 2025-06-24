Таранов: продление контракта с Гаичем оправданно — надёжная боевая единица ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о продлении контракта с 29-летним защитником армейцев Миланом Гаичем.

«Гаич — хороший и квалифицированный футболист, который очень достойно проявил себя на позиции правого защитника. Его продление контракта оправданно. Милан — надёжная боевая единица ЦСКА, тем более если перед командой стоит задача сохранить костяк команды», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 24 июня, ПФК ЦСКА на официальном сайте сообщил о пролонгации контракта с Миланом Гаичем. Стороны подписали новое соглашение до лета 2027 года.