Погребняк: если Сафонов хочет играть, то надо уходить из «ПСЖ»

Бывший нападающий «Штутгарта» Павел Погребняк поделился мнением о карьерных перспективах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Ранее СМИ сообщали об интересе к российскому голкиперу со стороны «Галатасарая» и «Борнмута».

«Бороться с Доннаруммой тяжело, если не сказать без шансов на данный момент. Это вратарь номер один, который претендует на «Золотой мяч». Поэтому если Матвей хочет играть стабильно, то надо уходить. Если он хочет собрать определённое количество трофеев, то можно остаться в «ПСЖ».

«Галатасарай» — лидер турецкого футбола, который будет играть в Лиге чемпионов. С точки зрения игровой практики, адаптации в новом чемпионате это крутой вариант. «Борнмут» — Англия, где мечтает поиграть любой футболист. Это крепкий середняк, из которого можно перейти в «Арсенал» или «Челси». Два варианта рабочих», — приводит слова Погребняка Legalbet.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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