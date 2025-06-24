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Воспитанник «ПСЖ» Йорам Заге переходит в «Копенгаген» на правах аренды

Воспитанник «ПСЖ» Йорам Заге переходит в «Копенгаген» на правах аренды
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Йорам Заге в июле присоединится к «Копенгагену» в рамках аренды. Об этом сообщает официальный аккаунт парижского клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что у датского клуба будет опция выкупа молодого футболиста.

Заге с 2014 по 2019 год находился в системе «Парижа», а в 2019-м перешёл в свою нынешнюю команду. В 11 матчах клубного сезона-2024/2025 Йорам забил два гола и отдал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, выставил рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн. Контракт Заге с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года.

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