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Таранов: Сафонову доверяют в «ПСЖ», он составляет достойную конкуренцию Доннарумме

Таранов: Сафонову доверяют в «ПСЖ», он составляет достойную конкуренцию Доннарумме
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Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о конкуренции между вратарями «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

«Возможный уход Сафонова из «ПСЖ» — палка о двух концах. С одной стороны, ему нужно получать игровую практику, но другое дело, когда команда ставит перед собой самые высокие цели и задачи. В таком случае нужно вести конкуренцию за место в стартовом составе «ПСЖ». Матвей играл за парижан в этом сезоне в Лиге 1, Кубке и даже в Лиге чемпионов. Какие амбиции у самого Матвея? Чего желает: трофеев или больше играть? Сафонов не лишён игровой практики в «ПСЖ». Бывают вратари, которые совсем сидят глубоко на лавке, но ему доверяют. Наверняка у Луиса Энрике есть мысли о том, что Матвей составляет достойную конкуренцию Доннарумме», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом прошлого года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В первом же сезоне в Европе российский вратарь стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов. Ранее сообщалось об интересе к Сафонову со стороны «Галатасарая» и «Борнмута».

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