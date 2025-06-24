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Игрок «Акрона» Пестряков: деньги для меня не на первом месте, самое главное — это карьера

Игрок «Акрона» Пестряков: деньги для меня не на первом месте, самое главное — это карьера
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Нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков рассказал, что деньги не стоят для него на первом месте в карьере.

«На самом деле первые контракты не особо сильно отличаются от каких-то базовых. Молодому пацану никогда не будут давать космических денег. Я спокойно к этому моменту отношусь. Для меня зарплата — это показатель того, что клуб мне доверяет. Они этим самым могут показать, что, например, я много значу для команды, и мне нужно это доверие стараться оправдывать. Безусловно, деньги — это возможность, но они для меня не на первом месте. Сейчас самое главное — это карьера. Хочется больше играть и показывать себя. Нужно самому поработать, чтобы потом на тебя уже работало твоё имя», — приводит слова Пестрякова Legalbet.

В минувшем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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