Мбаппе потерял 4-5 кг из-за болезни — Marca

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял между 4 и 5 кг веса по причине острого гастроэнтерита, из-за которого французский футболист был госпитализирован. Об этом сообщает Marca.

Напомним, Мбаппе был отправлен в больницу в четверг, 19 июня. Вечером того же дня 26-летний нападающий вернулся в расположение клуба. СМИ сообщали, что игроку стало плохо в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). Подчёркивалось, что футболист питался только фруктами и пил воду. Также его изолировали от остальной команды.

Ранее появилась информация, что Мбаппе сможет сыграть с «Зальцбургом» во встрече 3-го тура клубного чемпионата мира, который состоится 27 июня.

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: