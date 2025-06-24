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Мбаппе потерял 4-5 кг из-за болезни — Marca

Мбаппе потерял 4-5 кг из-за болезни — Marca
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял между 4 и 5 кг веса по причине острого гастроэнтерита, из-за которого французский футболист был госпитализирован. Об этом сообщает Marca.

Напомним, Мбаппе был отправлен в больницу в четверг, 19 июня. Вечером того же дня 26-летний нападающий вернулся в расположение клуба. СМИ сообщали, что игроку стало плохо в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1). Подчёркивалось, что футболист питался только фруктами и пил воду. Также его изолировали от остальной команды.

Ранее появилась информация, что Мбаппе сможет сыграть с «Зальцбургом» во встрече 3-го тура клубного чемпионата мира, который состоится 27 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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